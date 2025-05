Vítor Pereira foi eleito o melhor treinador do mês na Liga Inglesa.

O português levou a melhor a Arne Slot (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City), Unai Emery (Aston Villa) e Eddie Howe (Newcastle), no fim de um mês de abril cem por cento vitorioso: o Wolverhampton ganhou os cinco jogos realizados neste período (1-0 ao West Ham, 2-1 ao Ipswich Town, 4-2 Tottenham, 1-0 ao Manchester United e 3-0 Leicester City).

Esta é assim a confirmação do grande trabalho que Vítor Pereira está a fazer em Inglaterra.

Recorde-se que o português chegou a Inglaterra os Wolves estavam no penúltimo lugar, com apenas nove pontos (menos cinco do que o primeiro clube acima da zona de descida). Neste momento encontra-se no 13.° lugar à frente de equipas como Manchester United, West Ham e Tottenham e 19 pontos acima da zona de despromocão.