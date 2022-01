A casa de Victor Lindelof foi assaltada na passada quarta-feira enquanto o sueco jogava pelo Manchester United em casa do Brentford, em Londres. O defesa-central está neste momento na Suécia, informou o técnico dos red devils, Ralf Rangnick, juntamente com a sua família que se encontrava na habitação aquando do assalto.



«Falei com Lindelof no voo de regresso [após o Brentford]. Ele contou-me o que aconteceu. Foi um incidente traumático. Ele não quer deixar a sua mulher e a família. Combinámos que ele não iria treinar hoje nem estar no jogo de amanhã [sábado]», referiu o alemão, em conferência de imprensa.



Através das redes sociais, a esposa de Lindelof relatou o susto que apanhou durante o assalto.



«Estava em casa sozinha com os nossos dois filhos, mas conseguimos esconder-nos e trancar-nos num dos quartos antes de eles entrarem na nossa casa. Estamos bem dadas as circunstâncias, mas foi obviamente traumático e assustar quer para mim, quer para os meus filhos pequenos. Agora estamos na Suécia a passar algum tempo com as nossas famílias», escreveu no Instagram.