O Manchester United bateu o West Ham por 2-1, no estádio Olímpico de Londres. Os red devils estiveram a perder, mas conseguiram a reviravolta com golos de Cristiano Ronaldo e Lingard.



De Gea foi o herói da equipa de Solskjaer ao defender um grande penalidade no período de compensação. Após Luke Shaw ter desviado a bola com o braço na área, Mark Nobel entrou para bater o pontapé de penálti, mas viu o espanhol defender o seu remate.



Um final de jogo de loucos!



Os «hammers» criaram as primeiras situações para marcar, ambas por intermédio de Bowen. O extremo inglês obrigou De Gea a uma defesa com os pés e sete minutos depois, Said Benrahma fez o 1-0. O pontapé do argelino desviou num adversário e traiu o guardião dos red devils.



O Manchester United precisou de pouco tempo para recuperar do golpe sofrido. Bruno Fernandes fez mais um passe sensacional para Ronaldo e este marcou na recarga a uma primeira defesa de Fabianski. CR7 quebrou mais um recorde ao tornar-se no primeiro jogador a marcar em mais estádios diferentes (66) das cinco principais ligas europeias.

O melhor do encontro estava guardado para os 15 minutos finais.Ronaldo queixou-se de uma grande penalidade num lance com Coufal, mas o árbitro mandou jogar. Solskjaer, que já tinha lançado Sancho e Lingard, acabou por ser feliz ao minuto 89. O médio inglês, que tinha jogado no West Ham por empréstimo, marcou um golaço e consumou a reviravolta do Man. United.



Lingard recusou festejar por respeito aos adeptos «hammers». Apesar de faltar pouco tempo para o final, o conjunto de Moyes não desistiu e foi à procura do empate. O cruzamento de Bowen desviou no braço de Luke Shaw e Martin Atkinson, após consultar as imagens no monitor, apitou penálti.



David Moyes decidiu lançar Mark Noble para bater o pontapé de penálti e o experiente médio permitiu a defesa de De Gea. Incrível!!

Por sua vez, o Brighton bateu o Leicester, de Ricardo Pereira, por 2-1.



Os «seagulls» estiveram a vencer por 2-0 graças aos golos de Maupay e de Welbeck. Porém, os «foxes» reduziram por Jamie Vardy na segunda parte e tiveram três golos anulados pelo VAR.



O Brighton subiu ao terceiro lugar da Premier League, tem 12 pontos, e está a um de Liverpool e Manchester United, líderes da competição. Por sua vez, o Leicester é 12.º com seis pontos e o West Ham ocupa a 8.ª posição com 8 pontos.