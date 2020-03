Alisson Becker está fora do jogo do Liverpool contra o Borunemouth neste fim-de-semana, revelou Jürgen Klopp na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O guarda-redes do Liverpool lesionou-se no treino que precedeu o jogo com o Chelsea, para a Taça de Inglaterra, a meio da semana, e está ainda em risco para o jogo da próxima quarta-feira, diante do Atlético de Madrid, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Além do brasileiro, Henderson e e Shaqiri continuam afastados dos relvados e não vão estar no embate da liga inglesa neste fim de semana.