O treinador do Liverpool foi punido pela Federação Inglesa com dois jogos de castigo.

Arne Slot, recorde-se, foi expulso no final do dérbi de Liverpool com o Everton, a 12 de fevereiro.

Além do castigo, que vai afastá-lo dos jogos com o Newcastle (já nesta quarta-feira) e com o Southampton (8 de março), o técnico neerlandês foi multado em 70 mil libras, qualquer coisa como 84 mil euros.

Sipke Hulshoff, um dos assistentes de Slot, também foi expulso e suspenso por dois jogos, além de ter sido condenado a pagar uma multa de 7 mil libras (8,4 mil euros).

Everton e Liverpool foram ainda multados em 65 (€78m) e 50 mil libras (€60m), respetivamente, por comportamento inadequado dos jogadores.