Segundo contra primeiro da Premier League e ao mesmo tempo uma diferença gigante de qualidade evidenciada ao longo dos 90 minutos.

O Leicester-Liverpool, provavelmente o duelo mais ansiado do Boxing Day, terminou com o resultado mais desnivelado da jornada. No regresso à atividade em Terras de Sua Majestade após o título Mundial no Qatar, a equipa de Jürgen Klopp cilindrou os foxes na sua própria casa por expressivos 4-0 (!), elevando para 13 os pontos de vantagem para o vice-líder da Liga inglesa.

FILME, FICHA DE JOGO E VÍDEOS DOS GOLOS

Aos 31 minutos, Roberto Firmino inaugurou o marcador de cabeça, após cruzamento perfeito de Alexander-Arnold para a zona do segundo poste, materializando a superioridade evidente dos visitantes, que abafavam constantemente a primeira zona de construção da equipa de Brendan Rodgers.

Golo do Liverpool! Trent Alexander-Arnold faz um cruzamento teleguiado para a cabeça de Roberto Firmino, que não desperdiça na cara de Schmeichel. Os "reds" ganham vantagem frente ao Leicester, no King Power Stadium. pic.twitter.com/Me56kd2qdS — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 26, 2019

Na segunda parte, três golos no espaço de 8 minutos deitaram por terra a esperança de uma reviravolta do Leicester, que, depois de um início de segunda parte difícil, encontrou-se com a sua melhor versão após a entrada de Albrighton aos 58 minutos.

O Liverpool dava mostras de começar a fraquejar, mas Klopp deu-lhe novas forças com uma dupla substituição: Milner e Origi entraram para os lugares de Keita e do descontente Salah.

Dois minutos depois, aos 71m, Milner ampliou para 2-0 num penálti a castigar braço de Soyuncu na bola e Firmino assinou o 3-0 aos 74 minutos, concluindo uma jogada que ele próprio iniciara.

Golo do Liverpool! Está feito o segundo para os "Reds". James Milner não falha na marca do penálti e converte o castigo máximo da melhor forma: guarda-redes para um lado, bola para o outro. pic.twitter.com/6PVUMX9HMW — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 26, 2019

Golo do Liverpool! Mais um para os "Reds"! Roberto Firmino finaliza, com muita classe, uma grande jogada coletiva. É o terceiro para o Liverpool e o segundo para o brasileiro. pic.twitter.com/NujkKm9OTQ — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 26, 2019

Ricardo Pereira, que alinhou os 90 minutos, eram impotentes para travar a marcha avassaladora da locomotiva vermelha, que só abrandou após chegar à goleada: Alexander-Arnold fez o quarto, fechando com chave de ouro uma grande exibição que contou ainda com duas assistências para golo.

Golo do Liverpool! É o quarto dos "Reds"! Trent Alexander-Arnold já tinha assistido por duas vezes e vê agora o momento de ser ele a finalizar. Uma corrida impressionante que terminou num remate certeiro para o fundo das redes de Schmeichel. pic.twitter.com/RajjYjcWGw — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 26, 2019

O Liverpool caminha a passos largos para o título que lhe foge há 30 anos e ultrapassa a meia centena de pontos ainda antes do fim da primeira volta do campeonato.

Haverá forma de parar isto?