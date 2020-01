Um jogaço. Outra vez! Wolves e Liverpool voltaram a encontrar-se em Inglaterra e depois do duelo em Anfield voltou a haver emoção a rodos, desta vez no Molineux, com vitória dos reds por 2-1!

O líder da Premier League chegou a casa do Wolverhampton invencível e de lá saiu com um triunfo. Ainda assim, o desempenho da equipa de Nuno Espírito Santo deixou o resultado em dúvida até ao último apito.

Henderson marcou para o Liverpool bem cedo, aos oito minutos, numa bola parada. Rui Patrício era um dos quatro portugueses titulares no Wolves e não pôde deter a cabeçada do médio.

A formação de Nuno Espírito Santo foi à luta e impôs respeito ao campeão europeu em título e mais que provável campeão inglês. Moutinho e Rúben Neves operavam no meio-campo e Pedro Neto foi incansável enquanto esteve em campo.

Porém, foi pelo jogador mais lógico que o Wolves chegou ao empate. Raul Jimenez iniciou a jogada, abriu em Adama Traoré e marcou um golaço de cabeça, aos 51 minutos.

Após esse período, o jogo ficou aberto com ocasiões para os dois lados. Alisson evitou o 2-1 num frente a frente com Jimenez e, do outro lado, Patrício adiou o golo dos reds.

Mas ele chegou mesmo. Porque Salah inventou espaço na frente, Henderson viu Firmino e o brasileiro foi eficaz no remate ao contrário de Diogo Jota: na pequena área, o português desperdiçou o 2-2 já em tempo de compensação!

Um grande jogo do Wolves, que marcou a uma equipa que há 50 dias não sofria um golo e que sobreviveu a um dos mais difíceis testes que teve na temporada. O Liverpool sobreviveu aos Lobos de Nuno.