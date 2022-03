Luis Díaz marcou, este sábado, o segundo golo na Premier League pelo Liverpool no triunfo no terreno do Brighton (2-0). Horas após o encontro, Jamie Carragher, lenda dos reds, agradeceu ao presidente do Tottenham o facto de a sua equipa ter contratado o internacional colombiano ao FC Porto.



«O impacto de Luis Díaz pode tornar esta temporada especial para o Liverpool. O clube apenas o contratou em janeiro porque o Tottenham fez uma oferta. Obrigado, Daniel [Levy]», escreveu no Twitter, referindo-se ao presidente dos spurs.



Díaz, de 25 anos, leva dois golos em dez jogos pela equipa de Klopp.