Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané e Virgil van Dijk venceram a Premier League na temporada passada e podem arrecadar mais um troféu, desta feita individual.

Os quatro jogadores do Liverpool integram a lista de seis candidatos ao prémio de jogador do ano do futebol inglês, atribuído pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA).

Kevin de Bruyne e Raheem Sterling, ambos do Manchester City, são os outros dois jogadores que completam a lista. De resto, o médio belga surge como principal favorito, depois de ter alcançado um recorde de vinte assistências e marcar por 13 vezes.

Depois de Mohamed Salah, em 2018, e van Dijk, em 2019, o Liverpool pode ter um jogador do seu plantel a arrecadar o galardão pelo terceiro ano consecutivo.