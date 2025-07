Darwin Núñez foi a grande figura da vitória do Liverpool por 5-0 sobre o Stoke City, num jogo particular realizado à porta fechada este domingo, no AXA Training Centre.

O avançado uruguaio marcou três golos nos primeiros 20 minutos, num arranque fulminante dos Reds frente à equipa da Championship. Darwin abriu o marcador aos seis minutos e bisou aos 12, após assistência de Szoboszlai. Pouco depois, completou o hat-trick ao finalizar um passe de Curtis Jones.

Rio Ngumoha e Federico Chiesa marcaram os restantes golos do Liverpool, antes e depois do intervalo, fechando a segunda vitória em dois jogos de pré-temporada.

Segue-se no calendário do Liverpool a digressão de verão pela Ásia.