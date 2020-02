O Liverpool continua o passeio na Premier League e este sábado goleou na receção ao Southampton, por 4-0, naquela que foi a 16.ª vitória consecutiva dos reds para o campeonato.

Depois de uma primeira parte sem golos, os homens de Klopp regressaram do balneário com vontade de resolver a questão cedo e Chamberlain abriu o marcador logo aos 47 minutos, a passe de Firmino.

À hora de jogo, Firmino voltou a repetir a proeza, desta feita para o golo de Henderson, que doze minutos depois assistiu ele próprio Salah para o terceiro do jogo.

Em cima do minuto 90, bis do egípcio após mais uma assistência do incansável Roberto Firmino.

Já o Everton, ainda sem André Gomes, venceu na deslocação ao terreno do Watford, por 3-2, com uma reviravolta sensacional.

A equipa da casa começou melhor e adiantou-se no marcador aos 10 minutos, com Roberto Pereyra a fazer o 2-0 a três minutos do intervalo.

No entanto, ainda antes do regresso aos balneários, Yerry Mina, qual avançado, bisou aos 41+1m e 45+4m e deixou tudo empatado para o segundo tempo.

A 20 minutos do fim, nova contrariedade para os toffees, com a expulsão de Fabian Delph, que ainda assim não impediu a equipa de Ancelotti de somar os três pontos, com Theo Walcott a fazer o 3-2 aos 90 minutos.

Em Londres, West Ham e Brighton empataram a três bolas enquanto o Newcastle e o Norwich não saíram do nulo. O Sheffield United triunfou no terreno do Crystal Palace, por 1-0 enquanto o Bournemouth venceu em casa o Aston Villa, por 2-1.

