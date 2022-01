Jurgen Klopp vai falhar a viagem do Liverpool a Londres para defrontar o Chelsea, em mais um jogo grande da Liga Inglesa, agendado para este domingo em Stamford Bridge. O treinador alemão apresentou sintomas gripais, realizou um teste à covid-19 e o resultado, segundo o Liverpool, é um «suspeito positivo», pelo que o técnico já se encontra em isolamento.

A equipa do Liverpool vai, por isso, ser orientada frente ao Chelsea por Pepin Lijnders, adjunto dos Reds que já trabalhou no FC Porto: o holandês foi contratado com Co Adriaanse e ficou várias épocas no Olival.