O Liverpool oficializou, esta sexta-feira, a saída de Adam Lallana.



O internacional inglês deixa Anfield ao fim de seis anos e depois de 178 jogos (22 golos). O médio de 32 anos terminava contrato no final do mês de julho, mas prolongou o vínculo por mais 30 dias.



Contratado ao Southampton, Lallana termina a sua etapa nos reds com um título de campeão inglês, uma Taça da Liga inglesa, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia e uma Liga dos Campeões.