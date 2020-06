Após a conquista do título inglês pelo Liverpool, a polícia criticou os adeptos que saíram às ruas para festejar a primeira conquista em 30 anos. Após o final do jogo entre Chelsea e Manchester City, que acabou com vitória caseira por 2-1, muitos adeptos dos reds deslocaram-se às imediações do seu estádio para festejar a proeza da turma de Klopp. Sem respeitar distanciamento social ou outras normas de segurança, a festa prolongou-se por várias horas.

«A esmagadora maioria dos adeptos reconheceu que agora não é hora de se juntarem para comemorar e escolheu esperar pelo evento comemorativo que será realizado mais tarde, em segurança», disse Rob Carden, agente da polícia de Merseyside, criticando depois a atitude de «um grande número de pessoas que não aderiu aos regulamentos em vigor».

Segundo a imprensa britânica, 10 adeptos acabaram detidos por «ofensas à ordem pública». O Liverpool conquistou o seu 19.º título, ficando a um do Manchester United, no que toca às equipas que mais vezes levantaram o troféu.