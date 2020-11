O Liverpool anunciou, esta terça-feira, que Mohamed Salah testou negativo à covid-19 e está apto para voltar aos relvados.

O avançado egípcio testou positivo a 13 de novembro. Desde então falhou o encontro do Egito com o Togo, a contar para a Taça das Nações Africanas, e depois a vitória do Liverpool sobre o Leicester (3-0).

De acordo com os reds, Salah já treinou esta segunda-feira e pode ser opção para o jogo desta quarta-feira, frente à Atalanta, a contar para a Liga dos Campeões.

Em caso de vitória a equipa do português Diogo Jota garante a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.