Soam os alarmes no Liverpool: Alexander Isak saiu lesionado na vitória sobre o Tottenham (2-1) no sábado e os «reds» temem que o avançado sueco tenha sofrido uma fratura na perna esquerda.

Segundo a Sky Sports e o The Athletic, o jogador de 26 anos ainda será submetido a uma ressonância magnética, mas tudo aponta para que a lesão seja grave e obrigue a alguns meses de paragem.

Isak foi lançado ao intervalo diante do Tottenham e marcou aos 56 minutos, porém, lesionou-se no momento do remate, devido a uma entrada de Micky van de Ven. O ex-Newcastle teve de ser substituído de imediato.

Contratação mais cara do Liverpool esta temporada (quase 150 milhões de euros), Isak perdeu quase toda a pré-época devido ao impasse da transferência e tarda em afirmar-se na equipa: em 16 jogos, leva apenas três golos.