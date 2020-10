Virgil Van Dijk vai ser operado ao joelho direito, consequência da lesão sofrida num jogo com o guarda-redes Jordan Pickford aos 6 minutos do dérbi de Liverpool com o Everton.

O central holandês, pedra fulcral na equipa de Jürgen Klopp, lesionou com gravidade os ligamentos e a intervenção cirúrgica é inevitável.

O Liverpool não estima o tempo de paragem de Van Dijk.