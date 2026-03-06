Três dias depois de perder por 2-1, o Liverpool voltou ao Molineux, mas desta feita venceu por 3-1 e carimbou o passaporte para os quartos de final da Taça de Inglaterra.

Andrew Robertson (51m), Mohamed Salah (53m) e Curtis Jones (74m) apontaram os golos dos «reds», que visitam o Galatasaray na próxima terça-feira.

Já os «wolves», que tiveram o português Toti Gomes como titular e capitão, reduziram já em tempo de descontos por Hwang Hee-chan (90+2m).

O luso-inglês Mateus Mané também começou de início, enquanto Rodrigo Gomes foi suplente utilizado e José Sá esteve ausente da partida. 

