Internacional
Há 47 min
Liverpool vence Wolves e avança para os «quartos» da Taça de Inglaterra
«Reds» vingam-se da derrota de há três dias no Molineux
AC
«Reds» vingam-se da derrota de há três dias no Molineux
AC
Três dias depois de perder por 2-1, o Liverpool voltou ao Molineux, mas desta feita venceu por 3-1 e carimbou o passaporte para os quartos de final da Taça de Inglaterra.
Andrew Robertson (51m), Mohamed Salah (53m) e Curtis Jones (74m) apontaram os golos dos «reds», que visitam o Galatasaray na próxima terça-feira.
Já os «wolves», que tiveram o português Toti Gomes como titular e capitão, reduziram já em tempo de descontos por Hwang Hee-chan (90+2m).
O luso-inglês Mateus Mané também começou de início, enquanto Rodrigo Gomes foi suplente utilizado e José Sá esteve ausente da partida.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS