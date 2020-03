O título, já se sabe, é questão de calendário, mas o Liverpool afastou uma série de maus resultados com uma reviravolta em Anfield sobre o Bournemouth [2-1].

A equipa do sul de Inglaterra esteve a vencer com um golo de Calum Wilson, numa jogada polémica em que o jogador do Bournemouth empurra de forma ostensiva Joe Gomez, antes de desenvolver a jogada do 0-1. Depois disso, foi só encostar.

Com um triunfo nos últimos quatros jogos, estava longe de ser o início de jogo desejado para os reds, com Klopp a barafustar na linha lateral.

O 1-1 chegou aos 25 minutos, com Mané a aproveitar um erro de Simpson na saída de bola. O senegalês serviu Salah, com um passe que nem lhe saiu bem, mas o egípcio conseguiu recuperar o lance e atirou a contar com um pontapé bem colocado.

Depois, foi a vez do próprio Mané marcar. Van Dijk recuperou sobre a linha de meio-campo e assistiu o senegalês com um belo passe a rasgar a defesa contrária. Sadio Mané fez o resto e virou o resultado.

Ainda assim, o Liverpool sofreu alguns sustos com Milner a salvar o empate com um corte espantoso quase em cima da linha na melhor das ocasiões do Bournemotuh. Do outro lado, Mané atirou com estrondo à trave e sem alterações no marcador, o Liverpool voltou aos triunfos antes do decisivo jogo com o Atlético de Madrid para a Champions e o título inglês até pode chegar este mês.