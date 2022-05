Depois de ter escorregado contra o Tottenham no passado fim de semana, o Liverpool suou para voltar aos triunfos na Premier League. Na visita a Birmingham, os «reds» estiveram a perder, mas foram capazes de dar a volta ao Aston Villa (2-1) e igualar à condição o Manchester City no topo da classificação.



O início de jogo foi de loucos. Um minuto depois de Alisson ter evitado o 1-0, os «villans» marcaram mesmo por Douglas Luiz. O guarda-redes do Liverpool parou o primeiro cabeceamento do compatriota, mas nada pôde fazer na recarga (6m).



O conjunto de Klopp demorou três minutos para responder. Na sequência de um livre de Alexander-Arnold, Jota falhou o pontapé na área e a bola sobrou para Van Dijk. O neerlandês desviou a bola de Emiliano Martínez e Matip confirmou o empate praticamente em cima da linha de golo.



O golo permitiu ao Liverpool crescer na partida. Luis Díaz ainda assistiu Mané para a reviravolta nos instantes finais da primeira parte, mas o lance foi invalidado por posição irregular do colombiano ex-FC Porto.



A segunda parte foi distinta. Desde de início que o segundo classificado foi superior ao Aston Villa, curiosamente treinado por um lenda do clube: Steven Gerrard. Logo a abrir, Alexander-Arnold ficou perto de um golaço na cobrança de um livre direto.



Jurgen Klopp nem precisou de recorrer a Mo Salah, suplente esta noite tal como Thiago, para virar o resultado. O Liverpool chegou ao golo da reviravolta e do triunfo ao minuto 65: Luis Díaz fugiu pela esquerda e cruzou para um belo golo de cabeça de Sadio Mané.



O Liverpool não se livrou de alguns sustos no final da partida, embora tenha conseguido o mais importante: três pontos que deixam a equipa em igualdade pontual com o Manchester City (83 pontos cada), campeão em título que apenas joga esta quarta-feira. Por sua vez, o Aston Villa é 11.º com 43 pontos.