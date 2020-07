Após o apito para o intervalo, Hugo Lloris e Son discutiram no relvado e o francês chegou mesmo a empurrar o colega antes de Winks e Lo Celso os separarem. No final da partida, o guarda-redes e capitão de equipa do Tottenham explicou o que se passou.



«Fica no balneário [o que aconteceu]. Cá fora podem dizer o que quiserem. O que aconteceu entre mim e o Sonny faz parte do futebol. Não há qualquer problema. No final do jogo viram que estávamos mais do que felizes», começou por dizer, citado pela BBC.

«Sim [foi por causa] de uma oportunidade antes do intervalo. Mas faz parte do futebol. Não temos o direito de perder pontos. Precisamos de uma série consistente. Honestamente, não estamos contentes com a nossa situação. Temos de lutar e seguir todos a mesma direção», acrescentou.



O Tottenham venceu, esta segunda-feira, o Everton por 1-0, no jogo que fechou a 33.ª jornada da Premier League.