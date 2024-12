Julen Lopetegui está de luto pela morte do pai, José António Lopetegui, aos 94 anos.



Conhecido por Aguerre, era uma «levantador de pedras» e figura popular em Asteasu, no País Basco. Chegou a ser desafiado para seguir uma carreira no boxe, mas preferiu continuar a levantar pedras.



