Julen Lopetegui abordou a saída de Gonçalo Guedes para o Benfica e revelou que a vontade do jogador era deixar o Wolverhampton. Na opinião do espanhol, o internacional português «vai ser mais feliz» na Luz.



«O Gonçalo queria sair e desejo-lhe o melhor. Ele é um jogador muito bom. Penso que vai ser mais feliz lá [no Benfica] e todos lhe desejamos o melhor. Prefiro falar dos jogadores que estão no Wolverhampton», referiu, em conferência de imprensa.



«O Gonçalo queria sair e tu não podes ficar com jogadores que não estão felizes. Desejo-lhe o melhor porque ele é um bom jogador e muito bom rapaz», acrescentou.



Guedes custou, no verão passado, cerca de 30 milhões de euros aos lobos. Vai prosseguir a carreira no Benfica, clube onde se formou e do qual saiu há seis anos, por empréstimo dos ingleses.