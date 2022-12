Depois de ter sido anunciado há mais de um mês como treinador do Wolverhampton, Julen Lopetegui prepara a sua estreia oficial no comando da equipa esta terça-feira, na Taça da Liga inglesa, frente ao Gillingham, atual 24.º e último classificado da League Two, a quarta divisão.

O técnico espanhol tem a dura tarefa de retirar os Wolves da última posição da Premier League e revela que acredita no potencial da equipa para reverter a situação.

«É uma equipa numa situação complexa, mas com um grande potencial, que apostou fortemente em nós. Acreditamos no projeto e entrámos nele para mudar uma situação que não é fácil», disse Lopetegui, em entrevista ao jornal Marca.

Desde a época 2016/2017 que o Wolverhampton conta com vários jogadores portugueses nas suas fileiras, alguns já treinados pelo espanhol, que garante que quer implementar uma filosofia com base no país da equipa.

«Há muitos que já treinei no passado, mas também queremos dar um toque britânico. Os balneários necessitam de um pouco de identidade do lugar onde estão. Há também espanhóis, mexicanos, ingleses... Diferentes nacionalidades que queremos unir para criar uma equipa unida e sólida», explicou.