Depois do anúncio de Ruben Amorim como novo treinador do Manchester United e dos rumores que apontam Gyökeres ao clube inglês, Louis Saha, antigo avançado dos Red Devils, desaconselhou a contratação do avançado sueco do Sporting.

«Pode ser surpreendente, mas não acho que o Man Utd deva ir atrás de Viktor Gyökeres. Acho que ele é um bom jogador e está numa sequência incrível de forma, mesmo na Liga dos Campeões, mas ele não terá os mesmos luxos que tem no Sporting. O Sporting não está sob a mesma pressão que o Manchester United, é completamente diferente. Agora mesmo o United tem Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee e às vezes a pressão parece ser muita para eles lidarem também», disse ao BoyleSports.

«É difícil encontrar jogadores que possam fazer o que Mohamed Salah e Erling Haaland fazem. O United precisa de encontrar jogadores que possam realmente causar danos no adversário e que já tenham comprovado fazer isso, e essa é uma grande tarefa. O United gastou muito dinheiro e não acho que Gyökeres seja a resposta. Se puderem gastar 120 milhões em Harry Kane, então eles deviam fazer isso amanhã. Há muito poucas garantias no futebol, mas é disso que um clube como o United precisa», frisou o francês.