Carlos Vinícius esteve em particular destaque na estreia do Tottenham na Liga Europa, com duas assistências na vitória dos Spurs sobre os austríacos do LASK Linz (3-0). O avançado cedido pelo Benfica foi eleito como o melhor em campo, recebeu um estímulo de José Mourinho e elogios do compatriota Lucas Moura que o acolheu nos primeiros tempos em Londres.

«O Carlos foi muito importante nesse jogo, é um excelente jogador, estou muito contente por ele. Esteve muito bem, fez duas assistências, fez um grande jogo», começou por destacar o internacional brasileiro em conferência de imprensa.

Os Spurs até estão bem servidos no ataque, com Harry Kane, o sul-coreano Son Heung-min e o regressado Gareth Bale, mas Lucas Moura considera que faltava um jogador como Vinícius. «É um tipo de jogador que fazia falta à nossa equipa. É um número nove verdadeiro, tenho a certeza que nos vai ajudar muito. Além disso, ter mais um brasileiro na equipa é sempre bom para mim», destacou.

Lucas Moura foi determinante nos primeiros dias de Vinicius em Londres, até porque o avançado do Benfica não fala inglês. «Tenho-o ajudado, especialmente com a língua, para ele não é fácil, não fala inglês, não percebe. É normal a entreajuda entre os brasileiros, somos muito próximos, ele ficou na minha casa nos primeiros dias. Agora já encontrou uma casa e está com a família. É um bom rapaz, humilde, estou muito contente por o termos cá», destacou ainda Lucas Moura.