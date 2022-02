O futebolista colombiano Luis Díaz, recente reforço do Liverpool, oriundo do FC Porto, referiu esta sexta-feira que o clube inglês é o perfeito para si pelo estilo de jogo e que sempre foi a sua escolha de carreira, uma vez saindo dos azuis e brancos.

«Estou muito contente e satisfeito por estar aqui, nesta grande equipa e neste grande clube. Não estou aqui há muito tempo, mas no pouco tempo que tive com os meus novos colegas, troquei algumas palavras com alguns grandes jogadores e referências neste clube. Estou orgulhoso por conhecê-los e por ter agora a oportunidade de jogar ao lado deles e partilhar o balneário é um motivo de orgulho», afirmou Luis Díaz, em declarações aos canais do clube.

«É um clube que seguia e sempre os vi jogar. Não é segredo que a Premier League é uma das melhores ligas e eu sigo o futebol daqui desde miúdo. E sobre o Liverpool, penso que não preciso de dizer muito mais. É um grande clube, uma referência neste jogo, ganhou imensas taças e títulos na liga e então o Liverpool foi sempre a minha escolha. Para mim é a equipa perfeita e a minha decisão de vir para aqui foi um pouco baseada nisso [ndr: no estilo de jogo]. Eu sabia que o estilo de jogo da equipa podia ajudar-me. É um momento importante para mim», referiu, ainda, mostrando agrado por trabalhar com Klopp.

«Anima-me saber que vou ter um treinador desta dimensão e estatuto. Podem ver por vós mesmos, nas duas vezes em que Liverpool e FC Porto se defrontaram, que ele era uma boa pessoa e não apenas no lado do futebol, ele cuida do lado pessoal das coisas também», disse Díaz, que encontra também Pep Lijnders, ex-FC Porto, na equipa técnica de Klopp.

«Estou ansioso para trabalhar com ele também, estou ansioso para trabalhar com todos», assumiu o sul-americano, que explicou também a escolha do número 23.

«A principal razão para escolhê-lo é porque eu costumava usá-lo antes, na equipa onde comecei a minha carreira de jogador, no Junior Barranquilla», disse.