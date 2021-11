Horas após a saída de Solskjaer do comando técnico do Manchester United, começaram a surgir os primeiros rumores acerca do sucessor do norueguês. O selecionador espanhol, Luis Enrique descartou a possibilidade de assumir os red devils com algum humor.



«É dia 1 de abril? Estou no clube mais grande de Espanha: a seleção. Somos cinco mil jogadores, tenho todos os que quero», disparou, em declarações aos jornalistas.



«O futuro? Não sei. O futuro muda em 15 segundos. Estou a desfrutar e estou muito feliz onde estou», acrescentou.