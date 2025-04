Luka Modric tornou-se num dos donos do Swansea, equipa galesa que milita no segundo escalão do futebol inglês.

«Esta é uma oportunidade entusiasmante. O Swansea tem uma identidade forte, uma incrível massa adepta e a ambição de competir ao mais alto nível. Acredito que, jogando ao mais alto nível, posso contribuir com a minha experiência. O meu objetivo é apoiar o crescimento do clube de forma positiva e ajudar a construir um futuro entusiasmante», disse o médio croata do Real Madrid em declarações reproduzidas no site do Swansea, equipa que Carlos Carvalhal orientou em 2017/18, a última na Premier League

Modric, que completa 40 anos em setembro, está a cumprir a 13.ª época no Real Madrid. Antes atuou quatro temporadas no Tottenham.

O montante do investimento do Bola de Ouro de 2018 não foi confirmado pelo Swansea, mas a imprensa inglesa dá compa da compra de uma participação minoritária no clube em que no último ano registou perdas superiores a 17,5 milhões de euros.