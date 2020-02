O Manchester United está a cumprir esta quinta-feira a tradição de recordar os jogadores do clube que morreram a 6 de fevereiro de 1958 num desastre aéreo em Munique.

O avião que transportava a comitiva dos Red Devils numa viagem de regresso a Inglaterra despenhou-se quando tentava descolar pela terceira vez do Aeroporto de Munique-Riem.

O acidente causou a morte de 23 pessoas, incluindo oito jogadores daquela que era considerada na altura a melhor equipa de Inglaterra.

Ao longo desta quinta-feira, têm sido organizadas cerimónias de homenagem junto a Old Trafford e as publicações do Manchester United nas redes sociais estão integralmente relacionadas com a memória do trágico acidente às 15h04 de 6 de fevereiro de 1958: há 62 anos.

Poignant scenes at Old Trafford as we remembered the men we lost 62 years ago today.#FlowersOfManchester pic.twitter.com/Yg3WOFJy2M — Manchester United (@ManUtd) February 6, 2020

A reminder that today's Munich service at Old Trafford begins at 14:45 GMT, beneath the East Stand memorial.

All are welcome to attend. pic.twitter.com/w2G7BahLdE — Manchester United (@ManUtd) February 6, 2020