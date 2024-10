Quem é Mikey Moore, o jovem que tem dado que falar na Inglaterra e que foi comparado pelo próprio colega de equipa a Neymar Jr? O extremo inglês de 17 anos é formado no clube londrino e fez esta quinta-feira a sua estreia em competições europeias, frente ao AZ Alkmaar, no seu segundo jogo como titular pela equipa.

Num jogo que acabou 1-0, com um golo de penalti de Richarlison, foi Moore que deslumbrou e atraiu a maioria das atenções. Tanto que até o colega de equipa, James Maddison, lhe teceu rasgados elogios.



«Do minuto 45 ao 65, pensei que tínhamos o Neymar na ala esquerda! (Moore) foi brilhante», disse, à TNT Sports.

«Exigia a bola, era destemido. Essa mentalidade jovem e destemida, nunca lhe queremos tirar isso. É um miúdo jovem, um rapaz brilhante. É adorável, recebe informação e tem muitas capacidades. Estarei lá como um jogador mais velho, espero que com algumas palavras sábias, para o ajudar no seu caminho. Ele tem todas as capacidades. É uma questão de se empenhar e continuar a trabalhar arduamente, o que ele já faz, para ser justo», acrescentou ainda o internacional inglês.

Para além disso, o treinador Ante Postecoglou também não se poupou em elogios sobre o jovem extremo e reforçou a confiança que tem nele. «Adoro a forma como o Mikey está a encarar tudo isto, trabalha arduamente todos os dias. Ele quer evoluir, compreende que isto é uma viagem. É muito fácil para um jovem como ele, que acabou de fazer 17 anos, sentir que, de alguma forma, conseguiu, mas nunca se tem essa sensação. É emocionante, não é? Temos um jogador tão jovem, que quer ter a responsabilidade de causar impacto, em vez de estar um pouco preocupado em não cometer erros. Ele está a evoluir bem. Não tenho qualquer receio de o pôr a jogar. Eu sei e vejo-o todos os dias, é um grande jogador jovem e com certeza que ainda está para vir.»

«A coisa que me dá mais confiança é a forma como ele está a lidar com tudo. Acho que o que Maddison disse sobre ele não o vai afetar amanhã. Isso é fundamental para nós.», frisou ainda o técnico do conjunto londrino.