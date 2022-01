O ‘lobo’ Daniel Podence foi o português mais bem pontuado no fim de semana, no que diz respeito aos jogadores que atuam no estrangeiro.

O extremo do Wolverhampton bisou na vitória sobre o Sheffield United, na Taça de Inglaterra e teve uma pontuação de 9.2, de acordo com as estatísticas da Opta, recolhidas pela SofaScore para o Maisfutebol.

Podence não foi o único português em destaque no triunfo dos lobos, Nelson Semedo, foi o autor do outro golo do clube treinado por Bruno Lage, e associou isso a uma exibição consistente que lhe valeu um lugar no top-5 dos melhores portugueses do fim semana, com uma pontuação de 8.0.

Entre Podence e Semedo, encontramos Miguel Veloso (8.5) na derrota do Hellas Verona com o Torino; e Rui Mendes (8.0), avançado que marcou um golo na vitória dos holandeses do Emmen sobre o Den Bosch, na segunda divisão dos Países Baixos.

A fechar o top-5 está Rafael Leão, autor de uma assistência na vitória do Milan sobre o Venenza.