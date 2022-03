Forçado a entregar a gestão do Chelsea devido às sanções do Reino Unido à Rússia e aos oligarcas deste país, Roman Abramovich estará a tentar vender o clube londrino que adquiriu em 2003 por 155 milhões de euros e, aparentemente, não faltarão interessados no negócio.

Um deles é o multimilionário suíço Hansjoerg Wyss, que tem uma fortuna avaliada em 5,1 mil milhões de dólares, qualquer coisa como 4,6 mil milhões de euros.

«Imagino-me a começar a trabalhar no Chelsea com parceiros. Mas tenho de examinar primeiro as condições. Seguramente que não vou entrar sozinho em algo deste género. Se comprar o Chelsea, vai ser inserido num consórcio de seis a sete investidores», afirmou, numa entrevista ao jornal suíço Blick, o magnata de 86 anos que fez fortuna na área da medicina, que confirmou estar numa short-list de empresários contactados para entrarem no clube londrino.

«Abramovich está a tentar vender todas as suas propriedades em Inglaterra e também quer livrar-se do Chelsea rapidamente. Eu e outras três pessoas recebemos uma oferta na terça-feira para comprar o Chelsea a Abramovich. Tenho de esperar mais uns quatro ou cinco dias. O Chelsea deve 2 mil milhões a Abramovich, mas não tem dinheiro e não sei exatamente o preço exato de venda», referiu ainda Hansjoerg Wyss.

O Chelsea está avaliado em 4 mil milhões de euros.