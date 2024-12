O Manchester United somou a quinta derrota sob o comando de Ruben Amorim, no reduto dos Wolves, mas Harry Maguire, um dos capitães dos «red devils», saiu em defesa do português. O defesa-central inglês destacou que Amorim tem tido pouco tempo para trabalhar com a equipa em Carrington.

«Acho que é muito difícil para o treinador e para a sua equipa entrarem porque não é como se ele tivesse entrado com um estilo semelhante ao do antigo técnico. Eles são o oposto no que exigem e no que querem», começou por dizer Maguire aos meios de comunicação do clube de Old Trafford.

«Provavelmente é difícil para eles porque sabem que querem trabalhar com a equipa no campo de treino e melhorar as coisas, como os princípios de defesa e de bola parada», prosseguiu.

«Foi um mês difícil em termos de jogos, mas, mais uma vez, não queremos usar isso como desculpa. Este clube exige vencer e neste momento não o fazemos. Não é bom o suficiente para nós, para o clube e para os adeptos. Acho que quando estás nestes momentos, tens de persistir e as coisas vão mudar», completou.

Maguire também assumiu que as bolas paradas defensivas têm sido um problema para o Manchester United, que tem concedido «oportunidade atrás de oportunidade».

«A questão é que temos de olhar para nós mesmos, temos de melhorar e, obviamente, dois golos diretos de canto é algo que vamos olhar e tentar melhorar. Mas vamos olhar para nós mesmos porque estão a decidir jogos e a marcar. As bolas paradas são muito importantes no futebol agora», concluiu.