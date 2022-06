Em meados de abril, Harry Maguire contactou a polícia para ir a sua casa depois de ter recebido uma ameaça de bomba. Esta quarta-feira, à margem da preparação da seleção de Inglaterra com vista à estreia na Liga das Nações, o defesa do Manchester United falou pela primeira vez sobre o incidente e frisou que uma linha foi ultrapassada.



«Há uma linha. Somos seres humanos. Eu tenho família. As pessoas perguntam se as críticas me afetam. Não, mas quando há ameaças de bomba, é mais sobre a minha família. Fico feliz por os meus filhos não terem idade para ler e ver determinadas coisas nas notícias. Se fossem mais velhos, iriam ver e ouvir coisas na escola. Isso ira afetar-me mais», referiu, citado pelo «The Guardian».



«Estou numa posição na qual vou ser criticado. O Manchester United pagou uma enorme quantia de dinheiro por mim. O clube é um dos mais amados e odiados em todo o mundo. Sabemos que estamos sob escrutínio. Aceito totalmente as críticas quando sofremos golos ou cometo erros. Sou suficientemente crescido para aceitar isso e dizer que posso melhorar», acrescentou.



Depois da ameaça de bomba, o central disputou apenas mais dois jogos pelos red devils. Maguire, de 29 anos, faz parte da convocatória de Southgate para os compromissos contra Hungria, Alemanha e Itália, todos referentes à Liga das Nações.