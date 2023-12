Harry Maguire foi eleito o melhor jogador do mês de novembro da Premier League. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela liga inglesa.

No mês passado, o defesa realizou três jogos completos pelo Manchester United, que somou três vitórias e não sofreu qualquer golo. O central assinou seis bloqueios, 20 desarmes e ganhou 16 duelos aéreos.

Maguire bateu a concorrência de Doku, do Manchester City, de Gordon, do Newcastle, de Kaminski, do Luton Town, de Sterling, do Chelsea, e de Tavernier, do Bournemouth.

O jogador, de 30 anos, tornou-se apenas no décimo quinto defesa da história da Premier League a vencer o prémio e o primeiro desde Matip, do Liverpool, em fevereiro de 2022.