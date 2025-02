Goleada das antigas do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo e Jota Silva, na receção ao Brighton, para a 24.ª jornada da Premier League.

Os «Reds» atropelaram os «Seagulls» por 7-0, o triunfo mais volumoso da sua história na Liga inglesa, marcada igualmente pela estreia a marcar de Jota, e coloca pressão no vice-líder Arsenal, que joga com o Manchester City, no domingo.

Se a comitiva lusa do Forest esteve em evidência esta tarde, a figura do jogo foi o goleador Chris Wood, que completou um hat-trick.

Um autogolo de Dunk abriu caminho ao descalabro do Brighton, que ao intervalo já perdia por 3-0.

A goleada ficou completa com um golo de Jota Silva, no tempo de compensação, o primeiro do avançado português na Liga inglesa, após intercetar um mau passe do guarda-redes adversário.