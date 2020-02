Mais de três meses após a grave lesão contraída no encontro frente ao Tottenham, André Gomes está voltou a jogar. O médio português competiu este domingo num jogo de treino à porta fechada realizado entre o plantel principal do Everton e a equipa de sub-23.



De acordo com a informação avançada pelo clube inglês, André Gomes jogou todo o encontro (60 minutos) e não sentiu qualquer tipo de desconforto.

O regresso do internacional português estará assim para breve, havendo a expectativa de poder ser chamado para o encontro de domingo frente ao Arsenal.

💙 | Brilliant news on @aftgomes' involvement in today's behind-closed-doors friendly at USM Finch Farm!



He will now continue training with the first team ahead of #ARSEVE next weekend. 💪 pic.twitter.com/xR2Zs6y5SV