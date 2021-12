Mais um jogo adiado na Premier League. O embate entre o Leeds e o Aston Villa, marcado para a próxima terça-feira, foi adiado a pedido da equipa da casa que enfrenta um surto de covid-19 no plantel que, em conjugação com um lote de jogadores lesionados, não estava em condições de ir a jogo.

O Leeds já tinha adiado a visita a Anfield para defrontar o Liverpool, que estava marcado para este domingo, e agora também adiou o próximo com o Aston Villa. A Premier League, numa curta nota, refere que aceitou o pedido do Leeds, uma vez que o clube não tinha jogadores suficientes para ir a jogo.

Além do Liverpool-Leeds, este domingo também foram adiados o Wolverhampton_Watford e o Burnely-Everton, também devido a casos de covid-19.

Following a request from Leeds, the Premier League Board met today and agreed to postpone the club’s home fixture against Aston Villa, due to be played on Tuesday 28 December



Full statement: https://t.co/Ea2ZT4F32I#LEEAVL pic.twitter.com/cfBp7fQVQW