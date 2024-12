Se os maus resultados assombraram os últimos meses do Manchester City, a vitória frente ao Leicester City por 2-0, este domingo, veio apaziguar o clima de Manchester com os adeptos a cantarem novamente por Guardiola, no seu jogo nº 500 no comando dos Cityzens.

Depois do apito final, numa altura em que os jogadores e a equipa técnica agradeciam aos adeptos presentes no estádio, os fãs começaram a entoar:

«Diz que me queres

A toda a hora

Diz que precisas de mim

Sê sempre meu

Porque temos o Guardiola

Temos o Guardiola

Temos o Guardiola

Ainda bem que és meu!»

Ora veja: