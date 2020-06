Sergio Agüero, jogador do Manchester City, foi operado ao joelho esquerdo, em Barcelona.

Curiosamente o treinador do emblema inglês, Pep Guardiola, até afirmou na manhã desta quarta-feira que a intervenção cirúrgica estava agendada para o dia seguinte, mas o internacional argentino deixou uma mensagem nas redes sociais a anunciar que «correu tudo bem».

Não é expectável que o avançado volte a subir aos relvados na presente temporada, depois de se ter lesionado no lance em que conquistou um penálti, no jogo com o Burnley.

Gabriel Jesus na linha da frente para ocupar a vaga, mas Pep Guardiola já disse que «nenhum jogador consegue fazer 90 minutos de três em três dias». «O Sterling pode jogar nessa posição, o Gundogan também. Temos várias opções», adiantou.

Agüero foi operado pelo especialista Ramon Cugat, que já tem tratado de outros jogadores do Manchester City (e não só).

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF