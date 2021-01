Sergio «Kun» Aguero, jogador do Manchester City, revelou nesta quinta-feira que testou positivo à covid-19.

O internacional argentino já estava em isolamento há vários dias, devido a um contacto de risco, mas agora confirmou que está também infetado e que teve alguns sintomas.

«Após um contacto direto estive em isolamento e o último teste que realizei deu positivo à covid-19. Tive alguns sintomas e estou a seguir ordens médicos com vista à recuperação. Cuidem-se!», escreveu Aguero nas redes sociais.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!