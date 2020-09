O Manchester City anunciou, esta segunda-feira, que o médio Ilkay Gündogan testou positivo para covid-19.

O internacional alemão inicia agora um período de isolamento de dez dias, no mínimo, de acordo com o protocolo do governo britânico e da Premier League, comunicou o clube inglês.

Gundogan é o terceiro jogador do Manchester City a testar positivo ao novo coronavírus, depois de Aymeric Laporte e Riyad Mahrez, entretanto já recuperados