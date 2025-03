Nathan Aké foi sujeito a uma cirurgia com sucesso no pé esquerdo, segundo partilhou o Manchester City nesta terça-feira, no seu sítio oficial.

«Agora vai descansar e recuperar antes de iniciar um período de reabilitação. Toda a gente no City deseja a Nathan uma rápida recuperação», escreveu o clube.

Recorde-se que o neerlandês foi substituído ao intervalo, no jogo frente ao Plymouth, para a Taça de Inglaterra, no sábado passado. O encontro terminou com um triunfo dos «citizens» por 3-1.

Na atual temporada, o defesa leva 18 jogos pelo clube inglês, onde está desde 2020.