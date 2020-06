Tudo indica que terminou a época para Sergio Agüero. O internacional argentino do Manchester City lesionou-se no jogo com o Burnley e deve ser operado nas próximas horas.

No final do jogo o técnico dos «citizens», Pep Guardiola, já tinha dito que a lesão não tinha bom ar, mas o pai do jogador deu um diagnóstico mais concreto.

«Falei com ele e tem um problema no joelho que tinha dado algumas dores durante a semana. São os menicos. Vai fazer uma ressonância [nesta terça-feira] para ver a gravidade da lesão, e calculo que quinta ou sexta-feira seja operado em Barcelona, tal como da última vez», referiu Leonel del Castillo à Radio la Red.

Agüero foi substituído por Gabriel Jesus ainda antes do intervalo do jogo com o Burnley, que o Manchester City venceu por 5-0.