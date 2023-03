Phil Foden vai falhar o jogo do Manchester City contra o Liverpool, confirmou o clube.



O internacional inglês foi operado de urgência para remover o apêndice no último domingo e falhou o jogo da seleção dos «Três Leões» contra a Ucrânia.



Além do jogo com os «reds», o jovem de 22 anos não tem data para regressar. «Foden não estará apto para o jogo contra o Liverpool e é incerto nesta fase quando é que voltará a estar disponível», refere o campeão de Inglaterra em comunicado.



O Manchester City, segundo classificado da Premier League, recebe o Liverpool no próximo sábado. Refira-se que os «citizens» têm cinco jogos da Liga inglesa em abril, além da eliminatória da Champions contra o Bayern Munique e do duelo com o Sheffield United da Taça de Inglaterra.