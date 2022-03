Bruno Fernandes é a grande ausência na equipa do Manchester United para a receção ao Tottenham, esta tarde. Segundo o treinador dos red devils, o internacional português não está na ficha de jogo devido a doença.



«Infelizmente o Bruno está doente. Ele não conseguiu treinar ontem e não está disponível para este jogo. Espero que ele volte terça-feira [frente ao Atlético], mas hoje está de fora», justificou Rangnick, em declarações ao canal do clube.



Depois de Luke Shaw e Varane, outro jogador do United testou positivo à covid-19: De Gea. Porém, foi um falso positivo de acordo com o técnico germânico.

«O David [De Gea] teve um teste positivo, mas no final revelou-se um falso positivo. Repetimos o teste e o resultado foi negativo. É por isso que ele vai jogar», explicou.

Apesar da ausência de Bruno Fernandes, que falha o primeiro jogo da temporada, Dalot e Cristiano Ronaldo, de regresso após lesão, são titulares nos «diabos vermelhos».