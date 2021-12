O Manchester United informou que Ewan Sharp é o mais recente membro da equipa técnica de Ralf Rangnick.



O treinador escocês chega a Old Trafford oriundo do Lokomotiv Moscovo, equipa na qual o alemão trabalhou como diretor desportivo.



Sharp, que anteriormente trabalhou no New York Red Bulls e no Toronto FC, vai ter duas funções nos red devils: a de treinador adjunto e de analista.



Está assim ocupado o lugar deixado vago por Michael Carrick, técnico que anunciou a sua saída do Man. United antes de Rangnick assumir o comando da equipa.