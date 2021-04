Após ter estado ao serviço da Costa do Marfim, Eric Bailly testou positivo à covid-19 e foi impedido de viajar para o Reino Unido, revelou Solskjaer.



«Infelizmente para o Eric, ele não vai estar connosco durante um bocado. O Eric testou positivo à covid-19 enquanto esteve na seleção da Costa do Marfim e ainda não voltou a Inglaterra», disse o técnico do Man. United, citado pela Sky Sports, após o encontro ante o Brighton.



O defesa, de 26 anos, disputou 15 jogos pelos red devils na presente temporada.