O Manchester United garantiu, esta quinta-feira, o apuramento para os quartos de final da Taça de Inglaterra, ao vencer o Derby County, por 3-0, no último jogo dos oitavos de final.

Com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, no reencontro de Wayne Rooney com o emblema de Old Trafford, o primeiro golo da equipa visitante em Pride Park surgiu aos 33 minutos.

Após um primeiro remate esbarrado do médio Bruno Fernandes, a bola sobrou para Luke Shaw, que bateu o guardião Kelle Roos com um remate picado. Foi o segundo golo em seis épocas do lateral-esquerdo pelo clube.

Aos 41 minutos, o nigeriano Odion Ighalo abriu o livro do primeiro bis pelo Manchester United. Após recebe a bola na área, o avançado conseguiu desviar de dois oponentes e rematou com o pé esquerdo para o 0-2 no marcador.

Na segunda parte, Ighalo, na recarga a um primeiro remate seu, fixou os números do triunfo do United e chegou aos três golos pelo clube.

Dalot alinhou os 90 minutos, ao passo que Bruno Fernandes, que saiu sob aplausos dos adeptos, foi descansar mais cedo, aos 67 minutos.

Nos quartos de final da prova, o Manchester United vai deslocar-se à casa do Norwich, numa eliminatória agendada entre 20 e 22 de março. Sheffield United-Arsenal, Newcastle-Manchester City e Leicester City-Chelsea são os outros três jogos.

Já após o apito final, a saída dos jogadores do relvado ficou marcada por um aplauso mútuo entre Wayne Rooney, agora no Derby County, e os adeptos do Manchester United.